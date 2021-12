Berlin (AFP). Grèce: feu vert du Bundestag allemand aux négociations sur une 3e aide

Les députés de la chambre basse du parlement allemand, le Bundestag, ont donné vendredi à une large majorité leur feu vert à des négociations sur un troisième plan d'aide à la Grèce, de plus de 80 milliards d'euros. 439 des 598 votants, sur les 631 députés que compte l'assemblée, ont voté "oui" à la demande du gouvernement de pouvoir négocier cette nouvelle aide, a annoncé le président du Bundestag Norbert Lammert, 119 ont voté non et 40 se sont abstenus. Ce feu vert allemand était la dernière condition au début des négociations proprement dites sur le programme.

