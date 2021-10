Berlin (AFP). Grèce: Schäuble appelle le Bundestag à approuver l'aide financière

Le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble a appelé vendredi les députés du Bundestag à approuver une extension de l'aide financière à la Grèce décidée mardi par les Européens, jugeant cette décision "pas facile" mais nécessaire pour éviter le pire. Avant un vote attendu en fin de matinée, M. Schäuble a critiqué à plusieurs reprises l'attitude du gouvernement grec d'Alexis Tsipras. La décision de prolonger l'aide "n'est pas facile pour moi non plus, mais je demande à chaque député de ne pas la désapprouver car nous causerions à notre peuple et à notre avenir de trop gros dégâts", a-t-il affirmé, très applaudi.

