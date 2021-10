Paris (AFP). Ex-collaborateur de Sarkozy et patron du groupe BPCE, Pérol renvoyé en correctionnelle

Le patron du groupe bancaire BPCE François Pérol, ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, sera jugé en correctionnelle pour prise illégale d'intérêt lors de sa nomination à la tête du groupe bancaire en 2009, un procès qui sera aussi celui du pantouflage. Ce renvoi devant la justice a été décidé mardi par les juges financiers enquêtant sur ce dossier déclenché par des plaintes de l'association de lutte contre la corruption Anticor et les syndicats Sud et CGT, ont annoncé jeudi à l'AFP des sources proches du dossier. Début novembre, le parquet national financier avait déjà requis un procès pour M. Pérol, 51 ans. Il lui est reproché d'avoir accepté en février 2009 de prendre la tête du groupe issu du mariage entre la Banque populaire et la Caisse d'épargne (BPCE), alors qu'il avait suivi le dossier à l'Elysée en tant que secrétaire général adjoint en charge de l'économie. Lorsqu'il quitte ses fonctions, un fonctionnaire n'a pas le droit, dans un délai de trois ans, de travailler pour une entreprise qu'il a surveillée, avec laquelle il a conclu un contrat ou sur laquelle il a fait des propositions à l'autorité compétente. Peine maximale encourue pour François Pérol: deux ans de prison et 30.000 euros d'amende. "C'est l'aboutissement d'un long combat judiciaire, visant à démontrer les pratiques de corruption mises en place au plus haut niveau de l'Etat sous le précédent quinquennat", s'est félicité auprès de l'AFP Jérôme Karsenti, avocat de l'association Anticor et de la CGT. Il a rappelé que sous la majorité précédente, le parquet avait initialement classé sans suite les plaintes. L'avocat promet aussi un "procès du pantouflage et des pratiques de réseau", d'un "jeu des chaises musicales, en violation totale de la loi, entre le monde de la finance et celui du pouvoir politique". - 'Emblématique de l'époque Sarkozy' - Un porte-parole de BPCE a évoqué "la suite logique de la procédure", relevant que ce n'était pas "sa gestion en tant que dirigeant du groupe" qui était en cause. Après sa mise en examen, en février 2014, le conseil de surveillance du groupe avait déjà renouvelé sa confiance à François Pérol. L'enquête a démontré que Nicolas Sarkozy avait réuni à l'Elysée le 21 février 2009 les patrons des deux banques, en présence de François Pérol lui-même et de son secrétaire général, Claude Guéant. En pleine crise financière mondiale, il leur avait été signifié sans équivoque que François Pérol devait prendre la tête du nouvel ensemble, selon une source proche du dossier. "Le président de la République nous indiquait (), en rappelant que l'Etat prêtait 5 milliards (aux deux banques), qu'il entendait que François Pérol () soit proposé comme futur directeur général exécutif du nouvel ensemble", a ainsi témoigné Bernard Comolet, alors patron de la Caisse d'Epargne. Une annonce "sans appel", "présentée comme une décision", a-t-il insisté. "Le principal objet de cette réunion était de nous signifier la nécessité d'agréer la proposition de nommer François Pérol", a abondé Philippe Dupont, ex-patron de Banque populaire. Quelques jours plus tard, cette candidature était validée par les deux banques. L'opposition avait dénoncé un conflit d'intérêts, tandis qu'Anticor décrivait "un dossier emblématique de l'époque Sarkozy". Devant le juge, François Pérol a démenti avoir été formellement désigné par Nicolas Sarkozy: aux yeux du chef de l'Etat, il aurait juste été "le meilleur candidat possible". Il a aussi relativisé son rôle. Mais dans ses réquisitions, le parquet national financier relève qu'au vu de documents saisis, il a formulé des avis sur l'aide de l'Etat aux banques et ses modalités, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP. L'enquête a aussi montré que François Pérol avait adressé des notes "étayées et très argumentées" à Nicolas Sarkozy et qu'il avait reçu à plusieurs reprises les patrons des deux banques à l'Elysée.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire