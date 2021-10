L'industrie bas-normande minée par l'attentisme

Il en ressort que l'évolution du chiffre d'affaires de l'industrie régionale est stable sur un an (-0,1%), alors que les entreprises du secteur pronostiquaient en 2014 une "nette progression" qui n'a donc pas été au rendez-vous. Si l'industrie automobile progresse (+1,3%), tout comme le secteur alimentaire (+0,6%), les équipements électriques et électroniques sont dans une situation plus délicate (-0,5%). Le domaine des Transport Routier de Marchandises se porte lui en revanche plutôt bien (facturations en hause de +2,5%), grâce à la croissance de l'activité du port du Havre et aux commandes des particuliers sur Internet notamment.



"Même si nous ne faisons pas partie des régions les plus touchées par la crise, l'emploi a une nouvelle fois souffert du repli de l'activité industrielle", constate Jean-Louis Landais, directeur de la Banque de France de Basse-Normandie. L'industrie automobile bas-normande a ainsi perdu -7% de ses effectifs en 2014 par rapport à 2013.



Surtout, la Banque de France pointe du doigt le repli des investissements. Ils sont en baisse de -9% sur un an. "Les carnets de commandes n'étant pas remplis et les capacitésde production n'étant exploitées en moyenne qu'à 76%, les entrepreneurs hésitent à investir, ce qui n'est bien sûr pas favorable à la croissance." Dans l'ensemble, l'attentisme prévaut aussi bien en Basse-Normandie que dans la zone Euro. "Quand on analyse les sorties de crise depuis 1975, on constate qu'avec celle de 2008, c'est la première fois qu'on arrive pas à passer la seconde." Indirectement, le millier d'industries sondées dans l’enquête, appartenant aux secteurs de l'Industrie, des Bâtiments et Travaux publics et du Transport Routier de Marchandises, en pâtit.