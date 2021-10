Prix de l'immobilier : les chiffres de l'année 2013-2014 en Haute-Normandie

Le constat global

Eric Rungeard, délégué départemental à la communication des notaires de Seine-Maritime, dresse le constat global. "La tendance régionale suit la tendance nationale. Les prix ont continué à baisser et sont comparables à ceux pratiqués en 2005." Soit la période d'avant la bulle immobilière qui avait accéléré la hausse des prix.

Cette baisse des prix avantage les acquéreurs : "Ces prix sont plus en phase avec les revenus des accédants. Cela permet de retrouver un attrait et un plus grand nombre de primo-accédants. Il y a une une plus forte corrélation entre pouvoir d'achat et prix de l'immobilier", convient Eric Rungeard. Résultat, les projets des primo-accédants se réalisent plus facilement.

Département par département

En Seine-Maritime, le prix médian des appartements anciens a connu une baisse de 2,3%, à 1 890 € le m2 par rapport à la période 2012-2013. Le prix médian des maisons anciennes baisse lui de 1,9 %, à 152 000 €. Seule augmentation dans cette période, le prix médian des terrains à bâtir, avec une hausse de 3,6 % à 57 000 €.

Dans l'Eure, tous les indicateurs sont à la baisse. Le prix médian des appartements anciens diminue de 1,3%, à 1 640 €/m2. Celui des maisons anciennes diminue également de 1,3 % à 150 000 €. Enfin, celui des terrains à bâtir diminue de 5,3% à 49 700€.

Ville par ville

Sophie Pibouteau-Vigier, pour les notaires de l'Eure, évoque, pour les maisons anciennes, des prix à la baisse dans tous les secteurs à l'exception du pays de Bernay (en hausse à 126 000 € le prix médian). Dans le secteur Vallée de Seine-Eure, le prix médian est de 164 800 €, avec un pic pour Vernon (205 000 €).

"A Evreux, le prix médian des maisons anciennes est de 150 000 €, soit une baisse de 6,7%", avance Céline Ansart-Demarquay. Qui évoque cependant des disparités entre quartiers, avec notamment des prix à la hausse dans la périphérie d'Evreux : "Les prix y augmentent de 5,6% à 169 000 €."

A Rouen, la baisse est générale. "Le prix des maisons anciennes connaît une baisse de 6,7% à 180 000 € le prix médian et le prix des appartements anciens baisse de 8,7% à 2147 € le m2", précise Eric Rungeard. Là aussi, les différences entre quartiers existent. Ainsi, le prix des maisons dans le quartier St Clément-Jardin des Plantes connaît une forte baisse (-12,9%) alors que celui des maisons sur les Coteaux Nord (gare, Boulingrin, Jouvenet) connaît une hausse de 20 %.

Dans la périphérie rouennaise, la tendance est à la hausse avec un +4,5% pour le prix des appartements (1656€ le m2) et un +0,3% pour les maisons (167 950€). Les disparités existent toujours avec un prix des maisons en forte hausse à Bois-Guillaume ou au Mesnil-Esnard (+13,2 et +14,8%) et une forte baisse à Notre-Dame-de-Bondeville (-7,7%).

Au Havre et dans sa périphérie, le prix des appartements diminue fortement (-8,4% dans la ville avec un prix médian à 1745€ le m2, -8,1% en périphérie avec un prix médian à 2040€ le m2). Le prix des maisons au Havre diminue de -3,2 % à 153 000 € le prix médian tandis qu'il stagne en périphérie à 192 000 €).

L'endroit le plus cher de Seine-Maritime se situe à Sainte-Adresse avec un prix médian des maisons à 280 000 €.

Volume des ventes

Le volume des ventes (nombre de transactions effectuées par les notaires) en Haute-Normandie est lui aussi en baisse. une diminution de 26,1% pour les appartements anciens, de 5,9% pour les maisons et de 5% pour les terrains à bâtir.