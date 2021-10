Paris (AFP). François Hollande devant la presse - EN DIRECT

11:01 - Arrivé - Hollande arrive à son pupitre 10:56 - Installation - Les membres du gouvernement s'installent dans la salle des Fêtes de l'Elysée, à gauche de la tribune installée où le président va commencer sa conférence d'ici quelques minutes. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Elysée arrive et salue le Premier ministre Manuel Valls. 10:52 - François Hollande fait face ce matin pour la cinquième fois de son quinquennat à plusieurs centaines de journalistes français et étrangers, avec l'ambition de maintenir l'élan suscité par l'exceptionnelle mobilisation des Français contre le terrorisme, le 11 janvier, à la suite des attentats visant l'hebdomadaire Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher à Paris. EN DIRECT

