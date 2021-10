Rendez-vous est donné aux jeunes, collégiens, lycéens et étudiants en recherche dorientation ou de réorientation. Au total, une cinquantaine de professionnels présenteront leurs métiers et les outils de découverte de métiers et d’aide à l’orientation seront présentés.

En 2014, la Nuit de l'Orientation avait attiré près de 1 500 personnes.

Pratique. De 17h à 21h30 à la Fonderie, à Hérouville Saint-Clair. Entrée libre et gratuite.