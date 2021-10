PARIS (AFP). Hollande face à la presse pour la 5e fois de son quinquennat

François Hollande fera face jeudi pour la cinquième fois de son quinquennat à plusieurs centaines de journalistes français et étrangers avec l'ambition de faire prospérer l'élan suscité par la mobilisation monstre des Français contre le terrorisme, le 11 janvier. Le chef de l'Etat, dont la cote de confiance a brusquement rebondi après les attentats, entend "accompagner positivement le mouvement tant sur le plan international qu'européen et national", confie son entourage. Celui-ci évoque les "nombreux défis pour la paix en Europe, la lutte contre le terrorisme et le climat" mais aussi la "réorientation" de la politique européenne en faveur de la croissance et de l'emploi. La cote de confiance de François Hollande a progressé encore sensiblement dans deux enquêtes d'opinion publiées mercredi, à 23% (TNS-Sofres) et 29% (CSA). Mais le président reviendra aussi, ajoute-t-on à l'Elysée, sur "l'unité" du pays qui s'était manifestée après les attentats sanglants de Paris quand le "peuple français s'est levé contre la barbarie". Ce cinquième grand oral du quinquennat innovera aussi sur la forme. Plus "ramassé", le propos liminaire qui s'étirait généralement sur 45 minutes, sera ramené à "dix minutes" chrono, assure un proche du président. Dans son ensemble, l'exercice devrait être limité à deux heures pour s'achever juste avant les journaux télévisés et radio de 13H00. Autre innovation: le chef de l'État répondra d'abord aux questions sur l'actualité internationale et européenne, parents pauvres des précédentes éditions, avant de répondre à celles sur la France. Au lendemain d'une rencontre avec le nouveau Premier ministre grec Alexis Tsipras au cours de laquelle il n'a pris aucun engagement ferme sur la restructuration de la dette abyssale de la Grèce, nul doute qu'il sera interrogé sur ce sujet. Tout comme il reviendra certainement sur la crise ukrainienne, la lutte contre le terrorisme en Irak, en Syrie, en Libye ou au Sahel ainsi que la conférence mondiale sur le climat que la France accueillera en décembre avec de grandes ambitions. François Hollande devrait ainsi réaffirmer, toujours selon son entourage, "la place particulière" et le "rôle" de la France dans le monde et revendiquer "un certain leadership". - Des annonces sur l'éducation - Quant au choix d'une conférence de presse matinale, il vise à privilégier "le temps de l'analyse" sur l'audience, dit-on l'Élysée. Les quatre précédentes s'étaient tenues en milieu voire en fin d'après-midi, soumettant à rude épreuve les rédactions, avant les "20 heures" et le bouclage des quotidiens. La scénographie en revanche sera identique avec le président seul au pupitre, flanqué du gouvernement quasiment au grand complet, sur fond de jardins de l'Elysée en trompe-l??il. La conférence devrait être diffusée en direct sur France 2 et les chaînes d'information en continu. Au chapitre intérieur, François Hollande sera de toute évidence interrogé sur les tergiversations de l'UMP après l'élimination de son candidat au premier tour de la législative partielle dans le Doubs où un socialiste affrontera la candidate du FN au second tour dimanche. Le président, particulièrement attendu aussi sur les modalités du "service civique universel" (accélération de la montée en puissance, modalités, financement), devrait préciser également les contours de la "réserve citoyenne" annoncée lors de ses v?ux au monde de l'éducation. D'autres annonces sont attendues sur l'éducation et en particulier l'apprentissage du français et la réforme du collège. Après la sortie du Premier ministre Manuel Valls sur l'"apartheid territorial, social, ethnique" qui minerait les banlieues françaises, il devrait aussi revenir sur les questions de la mixité sociale, du logement, du soutien à l'activité économique ou encore de la réussite éducative. D'autres questions attendent François Hollande, sur le chômage qui ne cesse de progresser, la situation économique ou la modernisation du dialogue social. "Il sait que l'attente est toujours forte sur ces sujets", observe un proche.

