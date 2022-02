Willow Smith veut reprendre des titres de son papa

Willow Smith a sorti son premier single aux Etats-Unis il y a quelques semaines, "Whip My Hair" s'est ainsi classé dans les meilleures ventes de titre aux Etats-Unis où on la compare déjà à Rihanna par son style musical et son style vestimentaire.

La petite Smith, fille de Will, a annoncé vouloir reprendre une chanson que son papa avait sorti en 1988 par le biais de la série Le Prince de Bel Air. On ne connait pas encore la réaction de Will Smith. Peut-être sera-t-il tenté de participer à cette reprise avec sa fille.

Willow Smith sortira son premier album prochainement avec le label "Roc Nation" qui a été crée par Jay-Z. A n'en pas douter qu'il saura permettre à Willow Smith de rester sur le devant de la scène.