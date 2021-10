Sortir dans le Calvados : jeudi 5 février

Ce soir, au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair, assistez au concert de Mademoiselle K précédée en première partie de Radio Elvis. Rendez-vous ce jeudi au BBC à partir de 20h. L'entrée est à 21€ sur place, c'est 18€ en prévente.



A partir de samedi et jusqu'au 13 février, c'est la 8e édition de Récréadays à Bayeux. Une manifestation qui s'adresse aux enfants de 2 à 16 ans. Au programme : structures gonflables, parcours sportifs, jeux en boix et un espace petite enfance. Rendez-vous au Gymnase Coubertin de 14h à 19h. L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les adultes accompagnateurs.



La CCI Flers-Argentan / Ouest Normandie participe aux Web Trophées 2015 afin de récompenser les meilleurs sites normands dans différentes catégories. Les entreprises ont jusqu'au 14 février pour s'inscrire et tenter de repartir avec l'un des nombreux prix.