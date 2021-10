Sortir dans la Manche : jeudi 5 février

Saint-Lô Commerces organise une tombola de la Saint-Valentin à partir de samedi et jusqu'au 14 février. A gagner un an de soins en duo, un week-end en Audi TT ou un repas pour deux dans les restaurants adhérents à l'association. Les bulletins de participation sont à retrouver dans les commerces adhérents.



Le championnat de France de Horseball fait étape à Saint-Lô ce week-end. Du grand spectacle en perspective. Les matchs ont lieu au Pôle Hippique de Saint-Lô samedi et dimanche. Retrouvez plus d'infos sur coupdenvoi.net



Samedi, c'est l'heure du conte pour les enfants à Flammanville. Pour animer ce rendez-vous familial destiné aux plus jeunes dès 3 ans, les bibliothécaires proposent d’écouter de belles histoires illustrées. L’animation est ouverte à tous gratuitement, sans inscription préalable. Rendez-vous dés 14h30 à la bibliothèque municipale de Flammanville.