Départementales 2015 dans la Manche, Bréhal, un canton sans suspens ? (3/27)

Si on en restait là, la campagne serait assez simple pour l'unique binôme déclaré et composé de Patricia Lecomte, conseillère générale de Bréhal, maire du Loreur et Alain Navarret, maire de la Haye Pesnel.

Il semble pourtant évident que le duo ne sera pas seul sur le coup. Le Front National devrait être emmené par Jean Pierre Masson, conseiller municipal FN de Bréhal. Au regard de son score aux dernières municipales, le parti bleu marine peut d'ailleurs espérer un bon score sur ce canton.

Pour le reste et à un mois et demi du scrutin, les choses peinent à se dessiner.