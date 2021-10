"Four Five Seconds" le nouveau single de Rihanna

Il est fini le temps du vocodeur et des tenues excentriques. Rihanna revient avec "Four Five Seconds", un single où elle est accompagnée par les voix de Kanye West et la guitare de Paul McCartney.

Côté clip, la chanteuse mise aussi sur une fausse simplicité. En effet, derrière l'usage du noir et blanc et du format carré se cache le duo de photographes de mode Inez & Vinoodh, connu pour avoir travaillé avec la chanteuse islandaise Björk, mais aussi pour avoir réalisé de nombreuses campagnes pour Balenciaga, Chloé ou encore Dior.

On avait déjà pu entendre le duo Kanye West et Paul McCartney sur le single "Only One".

Rihanna doit sortir son nouvel album cette année, qui viendra succéder à "Unapologetic" sorti en 2012.