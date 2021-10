Lille (AFP). Coupe de la Ligue: le PSG fait le minimum, ça suffit pour aller en finale

Le Paris SG, toujours adepte du service minimum, a été s'imposer 1-0 à Lille mardi en demi-finale de la Coupe de la Ligue et défendra donc son titre le 11 avril en finale face à Monaco ou Bastia. Il s'agit de la sixième victoire consécutive pour le Paris SG, mais une seule a été obtenue par plus d'un but d'écart (4-2 contre Evian/Thonon). Paris fait dans le minimalisme mais Paris gagne et le voilà au Stade de France. L'équipe de la capitale peut même vivre une grande semaine si la qualification de mardi se double d'une victoire dimanche à Lyon dans le choc de la L1, dont elle pourrait à cette occasion prendre la tête. Pour autant, le PSG peine toujours à se montrer convaincant sur la durée, même si en étant aussi inoffensif, Lille ne l'a pas poussé à se donner trop de mal. Pendant près d'une demi-heure, le Losc a consciencieusement attendu le Paris SG, sans que l'on sache très bien ce que cette posture pouvait apporter aux hommes de René Girard. Paris de son côté a tranquillement caché le ballon (plus de 75% de possession à la demi-heure), s'approchant deux fois du but d'Enyeama grâce à Cavani (5e et 15e). Puis, comme ils l'avaient déjà fait vendredi contre Rennes (1-0), Ibrahimovic et les siens ont appuyé franchement sur l'accélérateur, une seule fois, et cela a suffi pour passer devant. - Trois suspendus - Verratti et Lucas ont donné l'élan, Cavani en pleine surface a centré malgré sa glissade et Maxwell a déboulé de son aile gauche pour expédier un missile dans la lucarne d'Enyeama, immobile (1-0, 27e). Curieusement, Lille a alors choisi de faire tout ce qu'il n'avait pas fait auparavant, à savoir monter d'un cran et pousser ses quelques actions, ce qui lui a valu une bonne occasion par Gueye (39e). Mais cela n'a pas duré longtemps et la deuxième période a été un désert d'occasions entre un PSG en pleine gestion de son infernal calendrier et une triste équipe de Lille, 13e en championnat et désormais éliminée de tout. Si Paris n'impressionne pas, il peut tout de même s'appuyer sur une ligne défensive qui a vraiment retrouvé de l'allure. Thiago Silva a récupéré de l'autorité, Maxwell a été tranchant et Marquinhos, encore excellent, est désormais le principal problème de Van der Wiel, bien avant son doigt de pied. En attaque, le bilan reste plus terne. Cavani, sorti sous les sifflets après un match pénible contre Rennes, a très bien réagi. Mais Lucas, peut-être gêné par la vilaine pelouse du Stade Pierre-Mauroy, a été discret et Ibrahimovic, décidément moins souverain physiquement, a été souvent bousculé dans les duels. De ce match mené à sa main, le PSG a tout de même réussi à repartir avec trois suspendus, David Luiz, Lucas et Verratti, soit justement les trois seuls joueurs qui devaient éviter les avertissements. Ils manqueront la réception de Toulouse, mais les grands rendez-vous sont connus: Lyon dimanche, Chelsea le 17 février et donc la finale de la Coupe de la Ligue le 11 avril.

