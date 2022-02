SORTIR EN REGION: vendredi 31 décembre

A Mondeville, venez découvrir des contes de Noël, histoire et cirque au programme de ce rendez-vous.

L'association « Chauffer dans la noirceur » s'occupe de votre réveillon du nouvel-an ce soir à l'espace culturel de Montmartin sur mer. Entre 19h et 6h du matin vous pourrez dîner, applaudir de la musique dans tous les styles et une nuit disco futuriste, toutes les infos sur chaufferdansla noirceur.org

De nombreux établissements vous accueille pour votre réveillon du nouvel-an, le Sillon de Bretagne à Tanis, les Ponts D'Ouve à Carentan mais également les discothèques de la région L'Amirauté au ceur du Casino de Cherbourg, au Chic Place Courtonne à Caen, le Gipsy à Lessay, au No Limit la discothèque du casino d'Agon-Coutainville, à l'Echo du lac à Guiberville, au VIP à Caen, aux Artistes Club à Bréville sur mer, au Palacio à Bretteville l'orgeuilleuse ou encore l'Apocalypse New à Hambye avec ses deux salles.

Avant de sortir ce soir pensez à désigner votre capitaine de soirée, celui qui ne consommera pas d'alcool ce soir et qui pourra ramener tout le monde à bon port. Vous pouvez également emporter avec vous des ethylotest.

Le risque d’accident mortel augmente en fonction du taux d’alcool. Il est multiplié par :

- 10 si vous êtes à 0,8 g/l.

- 35 si vous êtes à 1,2 g/l.

Enfin sachez que vous avez 14 fois plus de risques d’être responsable d’un accident mortel si vous avez mélangé alcool et cannabis par rapport à un conducteur négatif aux deux substances.

Toutes les informations, les conseils et les recettes de cocktail sans-alcool de Romain Tischenko de Top Chef à découvrir



Dimanche emmenez vos enfants au ciné-spectacle de Noël au Lux, Avenue Ste Thérèse.

Dès 14h15, un spectacle, un goûter et le film Toy Story 3

Toutes les infos sur http://www.cinemalux.org/