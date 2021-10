Kiev (AFP). Ukraine: 16 civils tués dans les combats des dernières 24 heures

Au moins 16 civils ont été tués ces dernières 24 heures dans les combats dans l'Est rebelle prorusse de l'Ukraine, selon les bilans annoncés mardi séparément par les autorités ukrainiennes et séparatistes. Cinq civils ont été tués dans les environs de la ville de Debaltseve, où se déroulent les combats les plus violents, six autres dans le fief séparatiste de Donetsk ou dans ses faubourgs, et cinq dans la région de Lougansk, l'autre "capitale" rebelle, selon ces bilans.

