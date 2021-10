Musique à Saint-Lô : découvrez le nouveau titre de Bye Bye Leone

Se faisant une nouvelle peau avec Bye Bye Leone, les ex-Born In Alaska nous enchantent depuis plusieurs mois avec leur rock enivrant et leurs rythmiques accrocheuses. Après quatre premiers extraits de leur EP désormais disponible dans son intégralité (Submarino, Electric Wood, 4-4-2 et King Kong II),le génie de ces quatre bas-normands a de nouveau frappé sur ce morceau, Space, qui vient clôturer la liste des titres de leur premier EP.

"Space" est un concentré de mélodies envoûtantes où les choeurs éthérés et élégants de nos normands nous emmènent très haut.

Bye Bye Leone sera en concert le 21 février au Normandy à Saint-Lô, aux côtés de Natas Loves You et de Lewis Evans.