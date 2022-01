Une réunion de rentrée du département d'études slaves aura lieu le 1er octobre à 9 h à l'amphithéâtre Copernic. A l'université de Caen, l'apprentissage du russe peut être commencé ou poursuivi en filière Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE), en Langues étrangères appliquées (LEA), en option 2e ou 3e langue vivante (russe et polonais) et en Diplôme universitaire (DU, ouvert à tous). Renseignements : michel.niqueux@unicaen.fr







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire