Alerte jaune neige et verglas dans la Manche

L'atmosphère se refroidit à nouveau durant la nuit, et les gelées se généralisent. Sous un ciel bien nuageux, des giboulées de grésil ou de neige, affectent le département de la Manche. Soyez vigilants au volant, la neige tient au sol, et la couche peut atteindre par endroits jusqu'à 3 centimètres, notamment sur le Cotentin.

Conditions de circulation difficiles

Les conditions de circulation risquent d'être difficiles sur l'ensemble du département. Les précipitations neigeuses sous forme de petites averses auront lieu dès 20h-21h et sur la première partie de la nuit, 1 à 3 cm sont attendus.



Un léger redoux est prévu avant un regel en fin de nuit et début de matinée occasionnant la formation de verglas. Les températures seront positives à partir de 10 h du matin (5 à 6 degrés en journée). Les risques de verglas sont possibles toutes les nuits jusqu'à vendredi prochain.

Les transports scolaires peuvent être perturbés demain matin (précisions ici). Tendance Ouest suivra l'évolution de la situation en temps réel.

Conseils de prudence de la préfecture de la Manche



- Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer,

- Privilégiez les transports en commun,

- Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès du centre régional d’information et de circulation routière (CRIRC),

- Préparer votre déplacement et votre itinéraire,

- Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place,

- Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation,

- Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d’obstruer les regards d’écoulement des eaux,

- Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

- Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

- N'utilisez pas pour vous chauffer : des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, braser, les chauffages d'appoint à combustion en continu. Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.