Carnaval de Granville, The Snatchers en première partie de Zebda

Créé par Paul Ledornat (batterie), Léo Gambini (Chant/guitare soliste) et Simon Marivingt (Piano), le groupe de pop rock The Snatchers est aujourd'hui aussi composé d'Alexandre Bobée et de Thibaut Julienne. Ces jeunes bas-normands préparent la sortie de leur premier EP. Talents de la scène régionale, ces jeunes musiciens auront l'honneur de jouer en ouverture de la 141e édition du Carnaval de Granville devant 2 400 personnes en première partie de Zebda.