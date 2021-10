Le Havre: ivre et sans permis, elle menace de mort les policiers

Police Secours réalise ce matin là, rue Jean-Jacques Rousseau au Havre, un contrôle routier traditionnel. Arrive un véhicule : l'automobiliste, une femme de 23 ans domiciliée au Havre, semble ivre. Elle ne présente pas les papiers du véhicule et n'arrive pas à souffler dans l'éthylomètre. Elle n'est plus titulaire du permis de conduire.

Alors que les forces de l'ordre la conduisent au véhicule de police, elle tente alors de prendre la fuite à pied. Les policiers la menottent. Elle devient alors très nerveuse, insulte les policiers, les menaces de mort, fait référence aux frères Kouachi et à Amédy Coulibaly.

Une fois arrivée au commissariat, elle est placée en geôle et continue à insulter les policiers. Elle souffle finalement dans l'éthylomètre et possède 1,42g d'alcool dans le sang. Après dégrisement, elle reconnaît les faits et explique ne pas penser ce qu'elle a dit.

Elle fait l'objet d'une Comparution par Officier de Police Judiciaire pour conduite en état d'ivresse, violences volontaires sans ITT sur personnes dépositaires de l'autorité publique, outrage, rébellion et menaces de mort.