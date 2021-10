Lausanne (AFP). Présidence de la Fifa: officiellement quatre candidatures

Quatre candidatures pour l'élection à la présidence de la Fédération internationale de football (Fifa) prévue le 29 mai ont été déposées et la commission électorale "va désormais évaluer" leur recevabilité, a-t-elle annoncé lundi. Après les retraits des Français Jérôme Champagne, qui n'a pas présenté les cinq parrainages nécessaires, et David Ginola, la commission électorale a reçu les candidatures de Joseph Blatter, président en exercice et grand favori, de l'ancien Ballon d'Or Luis Figo, du Prince Ali, un des vice-présidents de la Fifa et de Michael van Praag, président de la Fédération néerlandaise. Conformément à l'article 8, alinéa 1, du règlement électoral, la commission électorale ad hoc "a transmis les dossiers de candidature à la chambre d'instruction de la commission d'éthique", afin que celle-ci mène "des enquêtes d'habilitation sous dix jours", a indiqué la Fifa dans un communiqué. Après réception des résultats de ces enquêtes d'habilitation, la commission électorale se réunira à nouveau "afin d'analyser" les dossiers des quatre candidats et "valider leur conformité avec les dispositions réglementaires de la Fifa". Une fois cette procédure effectuée, la commission électorale "acceptera formellement les candidatures et déclarera les candidats éligibles" à la fonction de président de la Fifa.

