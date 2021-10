[Sorties] Les Wampas en live, 50 nuances de grey et du parfum de luxe !

Votre soirée concert

Les Wampas « font la gueule » sur leur dernier album mais vont vous faire chanter et danser toute la soirée au 106 à Rouen. Comptez entre 14 et 22 euros la place, toute les infos sur le106.com.

Dans vos clubs

Vous avez une chance de gagner vos places pour le film « 50 nuances de Grey » dont la sortie est prévue mercredi prochain. Pour tenter votre chance il faut choisir le Koncept à Lessay en plus l'entrée est gratuite !

Au casino de Cherbourg, l'Amirauté organise la plus grosse soirée disco/funk de la région. Aux platines, votre Dj habituel mais aussi par un GUEST prénommé PAT ANGELI qui propose ses mixes tous les week-end lors de l'émission « NIGHT FEVER ». Plein de cadeaux et toujours un tarif de 11€ l'entrée.

Pour trouver votre moitié rendez-vous à l'Aston club route de Brix pour une soirée spéciale célibataires. L'entrée est offerte aux filles avant minuit et demi.

Vous allez sentir la rose à l'Apocalypse New à Hambye c'est soirée « Parfumez-moi ». Les parfums hommes et femmes des plus grandes marques à gagner toute la nuit. L'entrée est gratuite de 22h30 à 23h30.