Bobby Farrel, le chanteur de BONEY M est décédé

Bobby Farrell, est né en 1949 à Aruba dans les Antilles néerlandaises et vivait à Amsterdam. Selon John Seine, il a été retrouvé mort jeudi matin dans sa chambre d'hôtel de Saint-Petersbourg par des membres du personnel qui s'inquiètaient de ne pas l'entendre répondre à un appel téléphonique.

Le chanteur, selon John Seine, s'était plaint de difficultés respiratoires avant et après un concert mercredi soir. La cause du décès n'a cependant pas été établie dans l'immédiat.

Boney M, formé en 1976 en Allemagne, a vendu des millions de disques à travers le monde avec des tubes comme "Daddy Cool", "Ma Baker", "Rasputin", ou "By the Rivers of Babylon".