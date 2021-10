Kiev (AFP). Ukraine: 19 tués dont 13 soldats en 24 heures dans l'Est séparatiste

Treize soldats ukrainiens ont été tués dans l'Est séparatiste prorusse de l'Ukraine, portant le bilan de morts à 19 personnes en 24 heures, a annoncé dimanche un porte-parole militaire ukrainien Volodymyr Poliovyï. "Treize militaires ont été tués et 20 blessés en 24 heures", a annoncé un porte-parole militaire ukrainien Volodymyr Poliovyï au cours d'un point de presse. Dans la matinée, les autorités des régions rebelles ont fait état de six civils tués.

