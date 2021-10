Football: l'US Quevilly s'éloigne de la montée

Sur un terrain rendu difficile par les chutes de neige, les deux équipes arrivent tout de même à produire du jeu et les Quevillais se procurent quelques occasions franches dont un poteau de Joris Colinet en début de rencontre et auraient même pu créer l’exploit dans cette rencontre en ouvrant le score par ce même Colinet qui enroule une frappe à la 55e minute qui fait mouche.

A ce moment là, on se dit que le championnat pourrait être relancé en cas de victoire, mais l’euphorie redescend vite pour les canaris qui se font rejoindre au score quatre minutes plus tard sur un corner (1-1).

Un match nul ne suffit pas pour les jaunes et noirs qui se doivent de s’imposer pour revenir un peu dans la course à la montée mais les Sedanais vont alors prendre l’avantage définitivement dans ce match à la 76e minute sur un but de Laplace.

Au classement, les joueurs de Manu Da Costa ont désormais onze points de retard sur le leader Sedanais.

Prochain match pour l’US Quevilly en 1/8e de coupe de France à Boulogne le mardi 10 février.