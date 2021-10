Athènes (AFP). Le ministre des Finances grec attendu à Paris

Le ministre des Finances grec Yanis Varoufakis, en première ligne de l'offensive du nouveau gouvernement contre l'austérité, se rendra à Paris dès samedi, au lieu de lundi, a fait savoir le ministère. Il était jusqu'ici prévu que M. Varoufakis commence par se rendre à Londres dimanche puis à Paris lundi, pour y rencontrer son homologue Michel Sapin et le ministre de l'Economie Emmanuel Macron. Le programme exact de sa visite dans la capitale française devrait être connu ultérieurement. M. Varoufakis et Alexis Tsipras, Premier ministre grec et chef de file du parti de gauche radicale Syriza, ont annoncé une tournée destinée à compter leurs alliés en Europe, au moment où la Grèce entend faire revoir de fond en comble ses rapports avec ses créanciers internationaux. Les deux hommes ont prévu de se rendre à Paris donc dès samedi pour le ministre des Finances et mercredi pour le Premier ministre, mais aussi à Rome. Les deux hommes y seront mardi. Le programme de visites n'inclut pas l'Allemagne, le pays le plus violemment opposé à toute ristourne sur les créances de la Grèce. La Grèce, étranglée par une dette publique de 315 milliards d'euros, est exaspérée par les exigences financières comme économiques liées à un plan d'aide de 240 milliards d'euros remontant à 2010. Le gouvernement veut effacer au moins une partie de la dette, mais aussi s'affranchir de la tutelle de la troïka, ces représentants de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne et du FMI qui régulièrement évaluent les réformes dans le pays, et décident des futurs versements d'aide.

