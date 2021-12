Paris (AFP). Valls: un Grexit serait un désastre pour la Grèce et la zone euro

Une sortie de la Grèce de l'euro serait un "désastre" pour ce pays et la zone euro, a plaidé lundi le Premier ministre Manuel Valls, alors que les tractations étaient en cours à Bruxelles pour éviter une sortie d'Athènes de la monnaie unique. Manuel Valls a en outre demandé lundi à Nicolas Sarkozy d'être "à la hauteur de ses responsabilités" plutôt que d'"affaiblir la position de la France", après les déclarations de l'ancien chef de l'Etat demandant à François Hollande de se ressaisir. Interrogé sur France Inter, M. Valls a dit qu'il "espérait" que l'hypothèse de la sortie de la Grèce ne soit plus sur la table. "Parce que ça serait un désastre. Un désastre d'abord pour les Grecs, qui vivraient un choc économique et social sans précédent, encore plus dur que ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent, si la Grèce sortait de la zone euro. (Et) les conséquences pour la zone euro elle-même seraient dommageables puisqu'elle s'affaiblirait", a-t-il déclaré. Selon Manuel Valls, la France et le président François Hollande font preuve d'une position "volontariste" car "il s'agit tout simplement de l'avenir de l'Europe". "Au moment où nous parlons, l'accord n'est pas encore fait, les discussions se poursuivent mais avec une volonté qui a été celle exprimée par François Hollande tout au long de ces derniers jours: il faut que la Grèce reste dans la zone euro", a réaffirmé le Premier ministre. Manuel Valls a également confirmé que l'Assemblée nationale française voterait sur un éventuel accord sur la Grèce, "sans doute mercredi".

