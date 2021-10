L'astronaute de 36 ans partira dans 655 jours à bord de la fusée qui l'emmènera sur la station spatiale internationale. Ils seront six astronautes à s'envoler pour 6 mois découvrir de nouveaux territoires et faire rêver la planète entière. Thomas Pesquet revient sur cette part de rêve et de romanesque que suscite son voyage dans l'espace :