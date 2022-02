Rétrospective 2010 : les faits divers

Et si l'on se replonge dans les méandres de ces 12 derniers mois, on se rappel de ce terrible drame le 2 juillet dernier. Justine, 17 ans est alors percutée par un train en gare d'Audrieu. Et comme souvent dans ce genre d'histoire, on cherche a savoir a qui incombe la faute. Pourquoi a-t-on attendu ce drame pour s'apercevoir que quelque chose n'allait pas à l'endroit ou il s'est produit? C'est dans ce sens que Stéphanie Durand présidente de l'association Justine Tu nous manques était intervenu sur notre antenne le 3 août dernier.

Puis il y a aussi le moment où il faut expliquer certains gestes, certaines réactions devant le tribunal. Par exemple, c'est un fait divers que l'on croyait enfoui dans notre mémoire qui ressurgi à la figure de toute une ville, toute une région. Ce fut le cas à Coutances au mois de Mars avec le procès de Céline Lesage, mère infanticide accusée d'avoir tué 6 de ses enfants entre 2000 et 2007. Un procès poignant que nous avions suivi de près avec Léonard Lièvre...