Bernadette Chirac en visite au CHU de Rouen

Bernadette Chirac a posé la première pierre de l'Hôpital de jour - espace de médiation pour adolescents, ce jeudi 29 janvier au CHU de Rouen. L'hôpital de jour sera construit au sixième étage du pavillon de pédiatrie.

La Fondation, dont Bernadette Chirac est la présidente, apporte une subvention de 500 000€ pour la création de cet espace, soit la moitié du budget total. La structure complètera le dispositif déjà mis à disposition des adolescents, à savoir l'unité d'hospitalisation de médecine et de psychopathologie, le suivi ambulatoire à domicile, et la prise en charge aux urgences.

Les adolescents pris en charge ont tous entre 12 et 18 ans et souffrent de "maladies chroniques et de troubles du comportement", a précisé le personnel soignant.