Chronique musicale : focus sur le rock percutant et incisif des caennais de Little Boy

Fondé en 2010 sur les bancs du lycée, la quatuor caennais Little Boy dévoile un rock alternatif. Cultivant l'art des refrains entêtants basés sur des mélodies pop éclatantes, les quatre membres de cette formation bas-normande donnent à entendre un univers musical plein de sincérité et d'énergie.

Soutenu par la salle de musiques actuelles du Cargö à Caen, Little Boy va présenter en ce début d'année un second EP You, Demon enregistré à la fin de l'année 2014. La vingtaine tout juste entamée, ces caennais décrivent ce prochain EP comme exploitant les maux et les sentiments de l'enfance au passage à l’âge adulte. Pour patienter avant cette sortie, on avait pu découvrir en novembre dernier le clip de Lethal Kiss, premier extrait de ce futur EP à paraître très prochainement.