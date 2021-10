8 et 10 ans de prison requis pour barbarie aux assises de l'Orne

Alors qu'il n'était prévu que vendredi, le verdict tombera finalement ce jeudi 29 janvier. Les faits reprochés aux deux accusés sont très graves : une journée très arrosée entre marginaux qui a mal tourné, à L'Aigle, en octobre 2009. Elle s'est achevée par la sodomie de l'un des participants, une personne vulnérable qui a été laissée gisante sur le sol, avec un manche à balai enfoncé sur 53 cm.

L'avocate générale Caroline Bourlois a évoqué "une blessure d'une importance extrême, d'une violence considérable, d'une gravité extraordinaire, d'une violence qui dépasse ce que l'on rencontre habituellement". La victime a aussi souffert de 9 hématomes sur le corps, d'autres à la paupière et des lacérations à coup de câble électrique : 11 dans le dos, 6 sur les fesses et encore d'autres sur les jambes.

Compte-tenu de la gravité des faits, elle a demandé aux jurés de ne pas retenir l'excuse de minorité envers l'un des 2 agresseurs, alors âgé de seulement 16 ans et ½, et de le condamner à 8 ans de prison ferme. C'est lui qui aurait enfoncé le manche sur ordre de son complice, alors âgé de 45 ans. Elle a requis contre ce dernier 10 ans de prison avec une peine de sûreté à hauteur des 2/3 et un suivi socio-judiciaire de 5 ans, sous contrainte de 2 années de prison supplémentaires en cas de non-respect de ses obligations.

Le verdict est attendu dans la soirée.