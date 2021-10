Paris (AFP). Les salaires nets ont baissé de 0,4% en moyenne en France en 2012

Les salaires nets moyens ont diminué de 0,4% en 2012, en tenant compte de l'inflation, alors qu'ils étaient restés dans le vert les années précédentes, selon une étude publiée jeudi par le ministère du Travail (Dares). En 2012, dans le privé et le public, le salaire net moyen s'est établi à 2.157 euros. Il va de 1.575 euros en moyenne pour les employés à 4.013 euros pour les cadres (1.653 euros pour les ouvriers et 2.208 pour les professions intermédiaires). Hors inflation, la hausse globale a été de +1,6% après +2,3% en 2011. Mais avec l'évolution des prix (+2%), les salariés ont perdu 0,4% de pouvoir d'achat en 2012. Ils avaient continué à gagner du pouvoir d'achat les années précédentes, mais de moins en moins chaque année: +1,2% en 2009, +0,5% en 2010 et +0,2% en 2011. Par secteur, la construction a perdu 0,7% et le tertiaire 0,6% tandis que les salariés de l'industrie n'ont rien perdu ni gagné (0%, après +1% l'année précédente). En matière d'égalité hommes-femmes, l'étude montre aussi un écart de salaire net de 19,2% en moyenne, un taux en baisse régulière depuis 2008. Cet écart s'échelonne de -1,5% dans la construction à -39,5% dans les secteur des activités financières et assurances.

