"La Basse-Normandie devra être offensive pour s'assurer d'un bon équilibre", explique Jean Callewaert, président du conseil de Basse-Normandie :

Les Conseils des régions rendent leur rapport sur la fusion normande

Parmi les hypothèses présentées : «un scénario où préfecture et conseil régional ne seront plus au même endroit». Et Jean Callewaert, le président du CESER de Basse-Normandie de détailler : «La réussite de l’unification dépendra de la création d’un projet commun et d’une organisation territoriale équilibrée, entre les métropoles haut-normandes et le réseau bas-normand de villes» Pour le reste : «La fusion ne devrait techniquement pas poser de problème : les deux budgets sont assez proches, tout comme l’endettement, et les politiques sont convergentes. Mais tout est à faire en matière de projets. Sur le plan économique, la future région se reposera sur l’enseignement supérieur, la recherche de haut niveau, les énergies et le développement portuaire.»