Britney Spears bientôt de retour

Britney Spears a sorti son dernier album original en 2008 sous le titre "Circus". Il s'est vendu à plus de 4.5 millions d'exemplaires dans le monde. Une bonne performance pour l'artiste qui avait largement moins vendu son album "Blackout" sorti en 2007.

A noter que sa dernière tournée "Circus tour" a été la plus rentable de l'année 2009 avec près de 107 millions de dollars de recettes.

Le prochain album de Britney Spears est prévu pour le mois de mars/avril prochain et a été produit par un suédois, Shellback qui a déclaré dernièrement à la presse: "Elle est dans la musique depuis qu'elle a 16 ans. Et au niveau rythmique, elle est très douée. Il ne faut pas lui répéter les choses plusieurs fois. Elle est très à l'aise en studio". Cette déclaration rassure les fans de l'artiste qui a eu par le passé différents problèmes de forme et de comportements.

Voilà qui promet un beau choc au printemps entre Britney Spears et Lady Gaga qui sortira aussi son nouvel album dans quelques mois.