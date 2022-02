Itunes vous offre 12 cadeaux pour les fêtes

Chaque année, Itunes et Apple offre aux utilisateurs de leur plate forme 12 cadeaux de Noël sur 12 jours. Ainsi, hier dimanche 26 décembre, les internautes ont pu télécharger le single "La vague à larmes" de Vanessa Paradis.

Aujourd'hui lundi, c'est un jeu à télécharger sur Iphone qui vous est offert "The Mystery of the Crystal Portal".

Les cadeaux pour les jours suivants peuvent être des singles, des séries, films etc. Une initiative sympatique du groupe à la pomme pour les fêtes de fin d'année.