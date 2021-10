Les Hits préférés des Français en 2014

Meilleures ventes d'albums

Commençons par les ventes d'albums. Ce qui est frappant, c'est que le top 10 est uniquement composé d'artistes français ou francophones. Serions-nous chauvins? Toujours est il que le grand gagnant de l'année est le même qu'en 2013, et c'est un Belge!

Il enchaine les records car c'est avec le même album qu'il s'impose en 2013 et2014, c'est bien sûr Stromae! Il bat aussi un record car son album s'est écoulé à plus d'1.8millions d'exemplaires dans notre pays!!! On notera dans ce top l'arrivée remarquée d'Indila, Kendji et black M sur la scène française.

01. Stromae - Racine carrée (688.000 ventes)

02. Indila - Mini World (531.500 ventes)

03. Kendji Girac - Kendji (470.000 ventes)

04. Johnny Hallyday - Rester vivant (367.000 ventes)

05. Black M - Les Yeux plus gros que le monde (329.000 ventes)

06. Les Enfoirés - Bon Anniversaire Les Enfoirés (310.000 ventes)

07. Calogero - Les Feux d'artifice (302.000 ventes)

08. Maître Gims - Subliminal (290.000 ventes)

09. Florent Pagny - Vieillir avec toi (287.000 ventes)

10. Daft Punk - Random Access Memories (255.000 ventes)

Meilleures ventes de singles

Autant les Français n'achètent pas d'albums "étrangers", autant ils aiment les titres uniques en anglais. Seule Indila s'en sort, la seule d'ailleurs à se placer à la fois dans le top albums et dans le top singles. Il y aussi le duo français Lily Wood & the Prick mais ils chantent en anglais.

1. Pharrell Williams- Happy

2. Lilly Wood & The Prick- Prayer In C

3. Sia- Chandelier

4. Indila- Derniere Danse

5. Milky Chance- Stolen Dance