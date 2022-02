Des nouvelles du SM Caen

Le match de Coupe de France entre Caen et Lyon aura lieu le 8 janvier à 20H45 au Stade Michel d’Ornano. Les informations et tarifs concernant la billeterie ont été dévoilés en fin de semaine dernière.

Il sera possible de réserver vos places à partir du 3 janvier si vous êtes abonné et à partir du 6 janvier 10H si vous ne l’êtes pas.

Au niveau des tarifs, compris entre 5 et 10 euros si vous êtes abonné et entre 10 et 20 euros si vous ne l’êtes pas.

Sachez aussi que le groupe professionnel de Malherbe est actuellement en repos et ce jusqu’au 3 janvier. Les entrainements reprendront donc lundi prochain à 10H00, ce premier entrainement sera ouvert au public pour les amateurs.

Les caennais qui devront vite reprendre le rythme avec cette rencontre importante samedi 8 janvier contre l’Olympique Lyonnais et la deuxième moitié du championnat de Ligue 1 qui redémarrera dès le 15 janvier.