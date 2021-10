Malherbe en quête de la série tant attendue

Personne ne pourra reprocher à Patrice Garande d’avoir espéré des jours meilleurs pour ses joueurs, quand tout laissait à penser avant Noël que la course au maintien était d’ores et déjà finie pour le Stade Malherbe. Le «déclic» qu’il a tant attendu, tant espéré, est arrivé contre Reims (4-1) samedi 17 janvier, avant de boucler sur le même score, une deuxième victoire de rang sur la pelouse de Rennes, dimanche 25.

Sur la pelouse du stade de la route de Lorient, l’affaire était d’autant plus intéressante pour les Bleu et Rouge qu’après avoir livré une prestation poussive contre les Champenois, les Caennais ont livré une partie plus aboutie contre les Bretons. Surtout en deuxième mi-temps. Avec un bloc positionné plus haut sur le terrain qu'à l'habitude, s’appuyant sur un surprenant Nicolas Seube (re)devenu le patron du groupe à la récupération de balle au milieu de terrain, Malherbe semble effectivement pouvoir nourrir de nouvelles ambitions.

La confiance de retour

«Il est évident qu’avec la confiance, certaines choses se font plus facilement», commentait d’ailleurs les plus expérimenté des joueurs malherbiste après la rencontre de dimanche. Le dernier but caennais de la rencontre, marqué par le défenseur Damien Da Silva, en est la parfaite illustration. Dans un angle impossible, il est parvenu à trouver la lucarne opposée tel Marco Van Basten au sommet de son art.

L’heure est donc à l’optimisme après ces deux succès face à deux équipes, il faut aussi le dire, dans le dur ces dernières semaines. Reste à savoir si les Caennais pourront tenir ce dimanche 1er février à domicile contre Saint-Etienne, un adversaire d’un autre calibre et qui, compte tenu de ses récents résultats (un nul et une défaite) viendra à Caen pour s’imposer. Les caennais vont mieux dans leur tête et c'est déjà beaucoup. Il reste tant de chemin à parcourir encore. La "bonne série" à réaliser, tant clamée par le Stade Malherbe en cet hiver délicat pourrait être arrivée, à condition de ne pas la stopper dès dimanche contre les Verts.

Pratique. Caen - Saint-Etienne, dimanche 1er février à 14h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest.