Beyrouth (AFP). L'EI menace de tuer dans les 24 heures un otage japonais et un pilote jordanien (vidéo)

Le groupe État islamique (EI) a menacé d'exécuter dans les 24 heures un otage japonais et un pilote jordanien si Amman ne libérait pas une jihadiste irakienne emprisonnée et condamnée à mort, selon une vidéo diffusée mardi. La vidéo, mise en ligne sur les sites jihadistes, montre une photo de l'otage japonais Kenji Goto tenant la photo du pilote jordanien capturé par l'EI, Maaz al-Kassasbeh, avec la voix supposée de Goto formulant la menace. Âgée de 44 ans, Sajida al-Rishawi est détenue dans une prison jordanienne depuis sa condamnation à mort en septembre 2006, pour des faits de terrorisme remontant au 9 novembre 2005. Ce jour-là, trois attentats suicide, commis notamment par son mari, avaient dévasté trois hôtels d'Amman, faisant 60 morts. Kenji Goto, journaliste indépendant, est vraisemblablement retenu depuis fin octobre et le pilote Maaz al-Kassasbeh a été capturé le 24 décembre après le crash de son F-16 au dessus de la Syrie, où il menait un raid sur des positions de l'EI dans le cadre de la coalition internationale antijihadistes. Dans une vidéo publiée 20 janvier, l'EI réclamait au gouvernement japonais une rançon de 200 millions de dollars sous 72 heures pour relâcher Goto et un autre otages japonais Haruna Yukawa. Faute d'avoir obtenu satisfaction, le groupe a annoncé samedi avoir exécuté Yukawa et réclame depuis la libération de la prisonnière irakienne.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire