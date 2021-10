Athènes (AFP). Grèce: l'économiste Yanis Varoufakis nommé ministre des Finances du gouvernement Tsipras

L'universitaire Yanis Varoufakis, 53 ans, économiste pourfendeur de "la dette odieuse" et partisan de la "fin des mesures d'austérité", a été nommé mardi ministre des Finances du gouvernement Tsipras, et sera ainsi en charge des négociations sur la dette avec les créanciers du pays. La réduction la dette publique et le programme d'aide de l'UE et du FMI à la Grèce sont parmi les sujets chauds à gérer par le nouveau gouvernement d'Alexis Tsipras, et seront d'ores au déjà au centre de la discussion prévue vendredi à Athènes avec Jeroen Dijsselbloem, le chef de l'Eurogroupe.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire