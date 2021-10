Rouen : il se fait voler son téléphone dans le métro

Les faits se sont déroulés le dimanche 25 janvier à 18h30. C'est la Brigade Anti-Criminalité qui intervient pour un vol de téléphone portable, à la station de métro Joffre Mutualité à Rouen. Le mis en cause, un homme né en 1976 et sans domicile fixe à Rouen aurait porté un coup au visage de la victime, née en 1981 et demeurant à Rouen avant de lui dérober son téléphone portable.

Le mis en cause a été interpellé par les forces de l'ordre aux alentours de 18h40 boulevard d'Orléans à Rouen. En garde à vue, le mis en cause a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Il a ensuite été transporté au CHU de Rouen puis au centre hospitalier du Rouvray. Le téléphone portable a été restitué à la victime.