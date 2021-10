Une commune du Calvados évacuée à 75% le 5 février

Un périmètre de 400 mètres sera établi sur place, afin de permettre au service spécialisé de procéder au déminage d'une bombe de 500 kg, datant de la Seconde guerre mondiale, dans la plus grand sécurité. L'intervention devrait se dérouler entre 10h et 14h au plus tard, le jeudi 5 février.

Les habitants situés dans le périmètre seront invités à évacué les lieux à partir de 7h30. Dès 9h30, le périmètre sera alors totalement bouclé, à l'image de la départementale 8 qui ne pourra plus être empruntée. Une déviation sera mise en place, tout comme des centre d'accueil pour la population dans des communes limitrophes.