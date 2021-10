Melbourne (AFP). Open d'Australie - Sharapova impitoyable avec la relève

Maria Sharapova a renvoyé à ses études la jeune et ambitieuse Canadienne Eugenie Bouchard pour s'offrir une dix-neuvième demi-finale de Grand Chelem, à l'Open d'Australie, mardi à Melbourne. Ce duel symbolisait l'opposition entre deux mondes du tennis: d'un côté le pouvoir en place avec Sharapova, 27 ans et cinq fois titrée en Grand Chelem, et de l'autre la relève avec Bouchard qui, à 20 ans, rêve de bouleverser l'ordre établi. A Roland-Garros, où elle avait remporté un deuxième titre en juin dernier, la Russe, N.2 mondiale, avait dû s'employer pour écarter en demies la Québécoise qui avait mené une 1 manche à 0, avant de s'incliner 4-6, 7-5, 6-2. Elle n'était pas passée loin à Paris et cela lui avait donné des raisons d'espérer. Au grand désespoir de son "armée" de supporters (la "Genie Army"), la revanche n'a pas eu lieu, tant Bouchard, un peu nerveuse, a été surclassée par Sharapova, victorieuse cette fois-ci en deux sets (6-3, 6-2). Un jeu long et agressif a permis à la "Tsarine" de faire le break d'entrée. Elle n'a ensuite cédé que des miettes (0 break concédé de son côté) à sa rivale. Poussée dans ses retranchements, Bouchard, demi-finaliste l'an passé à Melbourne et finaliste à Wimbledon, a commis trop d'erreurs (30 fautes directes) pour pouvoir rivaliser avec son idole de jeunesse. "Elle jouait vraiment très bien jusqu'ici en étant en pleine confiance et agressive. Mais aujourd'hui, j'ai fait du très bon boulot en réussissant à la faire douter", s'est félicitée "Masha", qui détrônera l'Américaine Serena Williams du sommet mondial si elle remporte un sixième trophée majeur à Melbourne. - La surprise Makarova - Sharapova disputera sa dix-neuvième demi-finale en Grand Chelem, la septième à Melbourne où elle a été sacrée en 2008 et vécu deux autres finales (2007, 2012). Jusqu'ici, elle a remporté presque tous ses duels facilement sauf lors du deuxième tour où elle avait dû sauver deux balles de match contre sa compatriote Alexandra Panova, 150e mondiale. Elle partira plus que jamais favorite en demies contre sa compatriote Ekaterina Makarova, 11e mondiale, qu'elle a toujours battue en cinq matches. Sharapova devra toutefois se méfier car sa prochaine adversaire ne cesse de monter en régime et n'a toujours pas lâché un set depuis le début du tournoi. A la surprise générale, elle a balayé la N.3 mondiale Simona Halep en deux sets (6-4, 6-0), confirmant les progrès accomplis, en 2014, année de sa première demi-finale majeure, à l'US Open. "J'ai rapporté ici mes souvenirs de New York. L'ambiance est tellement bonne que je joue mon meilleur tennis", a affirmé la très discrète Makarova, après sa victoire contre une Halep méconnaissable. "Je ne sais pas pourquoi mais j'était un peu stressée. J'avais pourtant l'expérience pour moi, avec le quart de finale joué (et perdu) l'an dernier ici. Mais je ne me suis pas sentie à l'aise dans mon jeu. Je n'étais vraiment pas dans un bon jour", a déploré la Roumaine.

