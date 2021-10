New York (AFP). New York se prépare à un blizzard historique

New York se préparait lundi matin à un blizzard historique, qui affectera aussi le nord-est des Etats-Unis avec de fortes chutes de neige et des vents violents ayant déjà conduit à l'annulation de plus de 5.000 vols, de ou vers les Etats-Unis. La neige tombait déjà lundi matin sur New York, les chasse-neige raclant des rues encore dégagées. Mais les chutes de neige les plus fortes sont attendues en fin d'après-midi et durant la nuit. Selon la météo nationale (National Weather Service), la neige pourrait alors tomber au rythme de 5 à 10 cm par heure, avec une accumulation attendue de 45 à 60 cm, voire plus en certains endroits, et des bourrasques de vent pouvant atteindre de 72 à 88 km/heure. La tempête devrait s'éloigner progressivement mercredi. Le maire de New York, Bill de Blasio, a mis en garde les habitants, leur demandant de rester à l'intérieur s'ils le peuvent, et de ne pas circuler en voiture. Les écoles seront probablement fermées mardi, a-t-il ajouté. "Préparez-vous à quelque chose de pire que ce que nous avons vu jusqu'à présent", a-t-il affirmé dimanche. "Ne sous-estimez pas cette tempête", a-t-il insisté, estimant qu'elle pourrait être l'une des plus importantes jamais affrontées par la ville de 8,4 millions d'habitants. Le gouverneur de l'Etat, Andrew Cuomo, a également incité les habitants à travailler de chez eux s'ils le pouvaient. "Les New-Yorkais doivent se préparer à de possibles pannes d'électricité, dues aux vents violents qui pourraient faire tomber les lignes et les arbres", a-t-il averti. Il a précisé que l'Etat disposait d'au moins 1.806 chasse-neige et de plus de 126.000 tonnes de sel à répartir pour lutter contre le mauvais temps. Tous les bus urbains devaient être équipés de pneus neige ou de chaînes d'ici lundi après-midi, selon le gouverneur qui a également précisé que des équipes supplémentaires avaient été mobilisées pour assurer la sécurité des quais et des escaliers de métro. - Supermarchés dévalisés - Les New-Yorkais ont suivi à la lettre les conseils des autorités, et se sont préparés, patientant parfois jusque sur le trottoir pour faire des provisions dans des supermarchés dévalisés, qui n'avaient pour certains plus de pain ou de lait dimanche soir. Dans la région de Boston (Massachusetts), où de 50 à 76 cm de neige sont attendus, les bourrasques de vent pourraient dépasser 100 km/heure. Les écoles devraient aussi rester fermées mardi, selon les autorités. Le manque de visibilité associé à la neige et au vent pourrait créer la pagaille dans les transports, et affecter plus de 50 millions de personnes dans le secteur touché, allant de Philadelphie (Pennsylvanie) au Maine. Lundi matin, déjà 2.450 vols avaient été annulés de ou vers les Etats-Unis pour la journée de lundi, et 2.837 pour la journée de mardi, selon le site spécialisé Flightaware.com. La compagnie United a annoncé qu'elle avait l'intention d'annuler tous ses vols mardi dans les trois aéroports new-yorkais de Newark, LaGuardia et JFK, ainsi qu'à Boston et Philadelphie. Le président Obama, actuellement en Inde, a été informé de l'arrivée attendue de cette tempête, a indiqué la Maison Blanche. A Philadelphie, les écoles devaient fermer lundi à la mi-journée. L'Etat du Connecticut a annoncé une mesure similaire et le gouverneur Dan Malloy a annoncé une interdiction de voyager dans tout l'Etat à partir de 21H00 lundi soir (02H00 GMT mardi). "Il est impératif que vous ayiez un plan en place pour rentrer chez vous en toute sécurité ce soir, avant que ne commencent les fortes chutes de neige", a-t-il déclaré dans une conférence de presse.

