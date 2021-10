Melbourne (AFP). Open d'Australie: âpre revanche pour Serena Williams et Wawrinka

Serena Williams et Stan Wawrinka, bousculés comme jamais depuis le début du tournoi, ont fini par prendre leur revanche contre leurs bourreaux de Roland-Garros et accéder au quarts de finale de l'Open d'Australie, lundi à Melbourne. L'Américaine, N.1 mondiale, est venue à bout en trois sets (2-6, 6-3, 6-2) de l'Espagnole Garbine Muguruza (24e) qui l'avait humiliée au deuxième tour du Grand Chelem parisien l'an passé. Wawrinka, 4e mondial, a quant à lui dominé en quatre sets 7-6 (7/2), 6-4, 4-6, 7-6 (10/8) Guillermo Garcia-Lopez (37e), espagnol lui aussi, qui l'avait surpris il y a huit mois dès son entrée en lice à Roland-Garros. Le tenant du titre a dû puiser dans ses ressources mentales pour s'éviter un combat encore plus long en sauvant 5 balles de set dans la quatrième manche. Mené 5-0, puis 6-2 dans le tie-break, le Vaudois a repris ses esprits en sortant quelques coups imparables. Il disputera son troisième quart de finale d'affilée en Grand Chelem contre le Japonais Kei Nishikori (N.5), qui a contrôlé l'Espagnol David Ferrer (6-3, 6-3, 6-3). Wawrinka garde en mémoire sa défaite contre le Nippon en quarts de finale du dernier US Open lors d'un match d'une rare intensité: "C'est un joueur très difficile à jouer parce qu'il prend la balle tellement tôt qu'il ne te laisse pas le temps de mettre ton jeu en place." Comme Wawrinka, Serena Williams a elle aussi dû faire preuve de sang froid pour remporter un match qui s'est transformé en guerre des nerfs. Mal partie après avoir gâché 6 balles de break, l'Américaine a pu compter sur son service (17 aces) pour se sortir de quelques situations difficiles face à une jeune joueuse (21 ans) qui l'a souvent débordée dans les échanges par sa force de frappe. - Serena tendue - "C'était difficile au début et elle a fait ce qu'il fallait. Il a fallu que je reste concentrée et que je me détende", a souligné Williams, dont la soeur aînée Venus joue aussi sa place en quarts de finale dans la journée. Après avoir recollé à 1 manche partout, Serena a dû batailler pendant environ 13 minutes pour marquer son premier jeu de service du troisième set (1-1). La différence s'est faite à ce moment-là. Frustrée d'avoir gaspillé six balles de break, Muguruza a lâché du terrain à Serena qui s'est ensuite libérée en multipliant les coups gagnants. La N.1 mondiale affrontera au prochain tour la Slovaque Dominika Cibulkova qui a mis fin aux espoirs de la Bélarusse Victoria Azarenka en trois sets 6-2, 3-6, 6-3. Par son acharnement à se bagarrer sur tous les points et grâce à quelques passing-shots grandioses, la joueuse de poche (1,61 m) a fait mentir les statistiques contre Azarenka, qui l'avait battue sept fois lors de leurs neuf matches précédents. "Vika", deux fois titrée à Melbourne (2012, 2013) espérait tant disputer un quatrième quart de finale d'affilée en Australie, après une année 2014 minée par une vilaine blessure au pied gauche. Mais sa détermination aura buté sur l'énergie déployée par Cilbulkova, qui avait perdu sa première finale en Grand Chelem l'an passé à Melbourne contre la Chinoise Li Na.

