Tendance Foot : Avranches et AG Caen héros des Coupes !

Ce fut le grand moment de cette semaine sportive, l'US Avranches et son 16e de finale de Coupe de France devant Metz. La rédaction est revenue sur ce moment exceptionnel mais aussi est allé en direct de Granville avec Jérémy Aymes le gardien de but de l'USG, vous a offert tous les résultats de la CFA2 à la DHR et a terminé en vous offrant une autre belle aventure, celle de l'AG Caen en 16e de finale de Coupe de France... féminines !