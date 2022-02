Fêtes de fin d'année : Rentrez en vie !

Malheureusement, ce moment de l'année correspond aussi à une période d'excès en tous genres. ' Avec les fêtes, la consommation d'alcool augmente ”, rappelle Michel Moulin, directeur départemental de la Prévention routière. Et le nombre de victimes sur les routes aussi. “ Le message de la Prévention routière, ce n'est pas de dire “Ne buvez pas”. C'est de dire : “Si vous avez bu, ne prenez pas le volant ! ”, souligne Michel Moulin.

L'essentiel est donc de s'organiser et d'anticiper. Il faut décider avant de sortir avec qui l'on rentrera, désigner un capitaine de soirée (qui s'engage à ne pas boire), ou prévoir de dormir sur place, garder un peu d'argent pour appeler un taxi, conserver sur soi un éthylotest ... Et se souvenir que “ Pour les fêtes, le plus beau des cadeaux, c'est de rentrer en vie ”.

Pratique. Prévention routière, 4, rue 11 Novembre à Caen - Tél. 09 77 78 45 43.



