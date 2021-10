Athènes (AFP). Grèce: Syriza vainqueur, à la limite de la majorité absolue

Le parti de gauche radicale grec Syriza d'Alexis Tsipras gardait une solide avance dimanche après le dépouillement de près de 40% des bulletins de vote, mais sans qu'on puisse savoir s'il obtiendra la majorité absolue, selon un responsable de la société chargée du dépouillement. Après le dépouillement de 38,54% des bulletins, Syriza obtenait 35,73% des voix contre 28,48 % à la Nouvelle Démocratie du Premier ministre conservateur Antonis Samaras. La projection du ministère de l'Intérieur donnait ainsi 148 sièges à Syriza, alors qu'il en faut 151 pour obtenir la majorité absolue. Michael Cariotoglou, un responsable de Singular Logic, la société informatique chargée du dépouillement, a estimé que "le thriller continuait" quant à cette possible majorité absolue. Par ailleurs, le parti d'inspiration néonazie Aube dorée semblait s'installer fermement à la troisième place, avec 6,39% des suffrages et 17 sièges (un de moins qu'en 2012), devant "La rivière", nouveau parti de centre gauche, qui obtenait 5,77% et 16 sièges. Selon le ministère de l'Intérieur sept partis composeront le nouveau gouvernement, ceux ayant obtenu moins de 3% des voix n'y ayant pas droit. Ancien parti fort, le Pasok (socialiste), réduit ces deux dernières années à gouverner avec ND, son rival historique, obtenait 4,88% et 13 sièges, selon les dernières projections, contre 33 en 2012.

